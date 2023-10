BADEN-BADEN (dpa-AFX) - Reisebücher und Autobiografisches wie die Memoiren von Prinz Harry treiben den globalen Buchmarkt in diesem Jahr an. Zu diesem Ergebnis kommt der Buchmarkt-Report, den GfK Entertainment und Nielsen Book Data am Dienstag veröffentlichten. Demnach verzeichnete der Buchmarkt in den ersten acht Monaten des Jahres in den meisten der 16 untersuchten Märkte ein Umsatzplus, das mit deutlich gestiegenen Preisen einhergeht.

Besonders aufstrebend zeigten sich etwa die Buchmärkte in Indien (plus 8,7 Prozent) und Mexiko (plus 10,0 Prozent). Einstelliges Umsatzplus gab es in Frankreich (plus 1,3 Prozent) und Großbritannien (plus 1,8 Prozent). Nur wenige Länder, darunter Australien (minus 1,9 Prozent) und Südafrika (minus 0,2 Prozent), landeten in den ersten acht Monaten des Jahres im Minus.