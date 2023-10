Ericsson-Aktien stürzen ab: Prognose für 2024 zurückgenommen!

"Wir gehen davon aus, dass die zugrundeliegende Unsicherheit, die sich auf unser Mobilfunkgeschäft auswirkt, bis ins Jahr 2024 andauern wird", sagte der schwedische Hersteller von 5G-Ausrüstung in einer Erklärung zu seinen Ergebnissen für das dritte Quartal am Dienstag.

Ericsson hatte die Ergebnisse des dritten Quartals bereits in der vergangenen Woche bekannt gegeben und eine Wertminderung von 32 Milliarden Kronen (2,77 Milliarden Euro) für die im vergangenen Jahr gekaufte Unternehmenseinheit Vonage gemeldet.

Das Unternehmen prognostizierte am Dienstag für das laufende Quartal eine Gewinnmarge vor Zinsen, Steuern und Amortisationen von etwa zehn Prozent und verschob sein Ziel, eine Marge von 15 bis 18 Prozent zu erreichen, auf unbestimmte Zeit. Es sagt nun, dass es dieses Niveau "so bald wie möglich" erreichen will.

Ericsson hatte zuvor erwartet, dass sich der Markt für Mobilfunknetze gegen Ende des Jahres erholen würde. "Wir haben uns entschlossen, keine Prognose für 2024 abzugeben, da der Zeitpunkt der Erholung nicht absehbar ist, obwohl wir davon überzeugt sind, dass sie kommen wird", sagte Chief Financial Officer Carl Mellander in einem Telefoninterview mit Bloomberg.

Wussten Sie, dass in den USA die Unternehmen der großen Indizes 11 bestimmten Sektoren zugeordnet sind? Wer das Zusammenspiel dieser Bereiche kennt, kann zur richtigen Zeit in die richtigen Unternehmen investieren: Der Schlüssel zur Performance!

Das Unternehmen hat sich schwer getan, sich anzupassen, da die Betreiber in den USA und der Europäischen Union versuchen, ihre Investitionsausgaben zu reduzieren und ihre Lagerbestände anzupassen. Nach dem zweiten Quartal warnten sowohl Ericsson als auch der finnische Konkurrent Nokia vor schwächeren Umsätzen in Nordamerika. Die Aktien des Ericsson-Rivalen Nokia fielen in Helsinki um vier Prozent.

Die Prognose für das vierte Quartal liegt unter den Erwartungen und die Verschiebung des mittelfristigen Margenziels deutet auf ein Abwärtsrisiko hin, so die Barclays-Analysten Simon Coles und Rohan Bahl.

"Ericsson geht nun davon aus, dass die derzeitigen Marktbedingungen bis ins Jahr 2024 anhalten werden, was unserer Meinung nach bedeutet, dass sich die Erholung in den USA nicht so schnell manifestiert wie zuvor erhofft", so Coles und Bahl in einer Mitteilung.

Autoren: Ingo Kolf für wallstreetONLINE Zentralredaktion