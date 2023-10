FRANKFURT (dpa-AFX) - Der moderat freundlich in die Woche gestartete Dax hat sich am Dienstag mit einer klaren Richtung weiter schwer getan. Dass sich die Konjunkturerwartungen von Finanzexperten in Deutschland im Oktober weiter aufgehellt haben, gab dem Leitindex keine Impulse - um die Mittagszeit sank er um 0,10 Prozent auf 15 222,02 Punkte. Der MDax der mittelgroßen Unternehmen verlor 0,19 Prozent auf 24 972,14 Punkte. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um knapp 0,1 Prozent bergab.

Dank der bisher ausgebliebenen Eskalation des Konflikts zwischen Israel und der radikalislamischen Hamas zeigen sich die Börsen bisher zwar relativ stabil. Ungeachtet aller diplomatischen Bemühungen halten die Kampfhandlungen aber an. Nach Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) am Dienstag reist am Tag darauf auch US-Präsident Joe Biden nach Israel.