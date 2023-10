GAZA/TEL AVIV (dpa-AFX) - Das Palästinenserhilfswerk UNRWA warnt angesichts der Abriegelung des Gazastreifens vor einer drohenden Wassernot für die mehr als zwei Millionen Bewohner. Die letzte funktionierende Salzwasseraufbereitungsanlage sei am Montag abgeschaltet worden, teilte das UNRWA am Dienstag mit. "Wasser bleibt ein Schlüsselthema, weil Menschen ohne Wasser anfangen werden zu sterben", hieß es in der Mitteilung. Es sei am Montag nur eine Wasserleitung für drei Stunden geöffnet worden. Dies habe lediglich 14 Prozent der Bevölkerung des Küstengebietes geholfen.

Als Reaktion auf Massaker der islamistischen Hamas am 7. Oktober hatte das israelische Militär den Gazastreifen abgeriegelt und fliegt seither massive Luftangriffe auf den dicht besiedelten Küstenstreifen. Israels Energieminister Israel Katz hatte zwar am Sonntag angekündigt, Israel werde die Wasserversorgung im Süden des Gazastreifens wiederherstellen. Zunächst kam aber kein Wasser aus den Leitungen.