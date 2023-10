FRANKFURT (dpa-AFX) - Bei den Papieren des Labor- und Pharma-Ausrüsters Sartorius und der Tochter Sartorius Stedim Biotech lässt eine Stabilisierung auch am Dienstag weiter auf sich warten. Die nach der Gewinnwarnung am Freitag abgestraften Werte verloren nun abermals deutlich. Sartorius lagen im Dax mit minus 3,7 Prozent erneut hinten, die an der Euronext notierten Anteile von Stedim sanken um 3,1 Prozent.

Sartorius befinden sich inzwischen auf dem Kursniveau von Anfang Mai 2020. Damals waren die Papiere noch zu einer Rally aufgebrochen, die sie als einen der Gewinner der Pandemie bis Ende 2021 bis zum Rekordhoch von 631,60 Euro führte.

Neben der Gewinnwarnung für dieses Jahr hatte zuletzt vor allem für Unmut gesorgt, dass Sartorius auch die mittelfristigen Ziele auf den Prüfstand stellte. "Für ein Unternehmen, das Bewertung und Reputation robustem Wachstum und überlegenen Margen verdankt, ist das eine schlechte Nachricht", hatte diesen Umstand tags zuvor die SocGen-Expertin Delphine Le Louët in ihrer Verkaufsempfehlung kommentiert./ajx/ag/jha/