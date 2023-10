Energieeffizienz-Expertenliste Neue Kategorie für Nachhaltigkeit

Berlin (ots) - Wer bei seinem Neubau von staatlichen Fördermitteln profitieren

möchte, findet zukünftig speziell qualifizierte Fachkräfte in der

Energieeffizienz-Expertenliste für Förderprogramme des Bundes. Die neue

Kategorie für den klimafreundlichen Neubau steht ab 2024 zur Verfügung. Sie

ermöglicht es, gezielt nach Fachkräften zu suchen, die eine für die

Neubauförderung notwendige Lebenszyklusanalyse (Life Cycle Assessment, kurz:

LCA) durchführen können.



Die Energieeffizienz-Expertenliste, die von der Deutschen Energie-Agentur (dena)

koordiniert wird, bietet ein Online-Verzeichnis qualifizierter Expertinnen und

Experten im Bereich energieeffizientes Bauen und Sanieren. Die neue Kategorie

"Neubau" ist in der Expertensuche auf http://www.energie-effizienz-experten.de

ab 2024 sowohl für Wohn- als auch für Nichtwohngebäude verfügbar. Entsprechend

der Anforderungen der Neubauförderprogramme "Klimafreundlicher Neubau" (KFN)

sowie "Wohneigentumsförderung für Familien" (WEF) des Bundesministeriums für

Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen (BMWSB) müssen Fachkräfte eine

Qualifikation für die Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) sowie eine

Fortbildung zur LCA nachweisen, um in dieser Kategorie gelistet zu werden.