Produkt Cybersecurity Plattform ONEKEY als eine der Top Ten Lösungen für Software Composition Analysis ausgezeichnet

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Düsseldorf (ots) -- Internationales US-Fachmagazin hat ONEKEY in die Top Ten (https://grcviewpoint.com/top-software-composition-analysis-solution-providers-2023/) der Lösungenfür Software-Komponentenanalysen gewählt- ONEKEY analysiert vollautomatisch die Software in smarten Produkten auf ihreBestandteile, Schwachstellen und Einhaltung von StandardsDas US-Fachmagazin GRC Viewpoint kürt regelmäßig die Speerspitze der weltweitenSoft- und Hardwarebranche. In der jüngsten Ausgabe werden die zehn internationalführenden Unternehmen für Software Composition Analysis (SCA) gekürt - darunterdas deutsche Unternehmen ONEKEY. Die europäischen Experten, mit Hauptsitz inDüsseldorf sind führend in der automatisierten Softwareanalyse und betreibeneine weltweit verfügbare Product Cybersecurity & Compliance Platform (PCCP), mitder die Soft- und Firmware von digitalen Geräten in kürzester Zeit aufgefährliche Schwachstellen und Einhaltung von Standards überprüft und verwaltetwerden kann. Mit ONEKEY wird eine Lösung ausgezeichnet, die bereits heute diewesentlichen Anforderungen des zukünftigen Cyber Resilience Acts derEU-Kommission, der U.S. Executive Order 14028 und viele andere erfüllt: DieSoftware-Komponenten-Analyse für Geräte mit digitalen Elementen zeigt dierelevanten Software-Bestandteile, die offen oder versteckt im Gerät enthaltensind. Die Expertenjury schreibt dazu (https://grcviewpoint.com/onekey/) : "Mitder Product Cybersecurity & Compliance Platform (PCCP) von ONEKEY könnenHersteller ihre Produktsicherheit schnell und einfach verbessern, Cyber-Risikenreduzieren und die Einhaltung von Vorschriften durch maximale Automatisierunggewährleisten, während gleichzeitig der manuelle Aufwand und die erforderlichenRessourcen reduziert werden. Das Cybersecurity-Expertenteam von ONEKEY trägtaktiv zur globalen, offiziellen Schwachstellen-Datenbank (CVE) bei und stelltseine automatisierten Ergebnisse als autorisierte CVE Numbering Authoritykontinuierlich der Öffentlichkeit zur Verfügung."Sichere Software-Supply-Chains mit ONEKEYDas Expertenteam von GRC Viewpoint untersucht kontinuierlich die innovativstenauf dem Markt erhältlichen Sicherheitslösungen und versorgt mehr als 130.000CISOs und CIOs mit den aktuellsten Informationen über branchenweite Sicherheits-und Compliance-Trends. SCA - die Inhaltsanalyse von Software - nimmt dabei einewachsende Bedeutung in der Cyber-Resilienz ein. In Kürze tritt in Europa derCyber Resilience Act (CRA-E) der EU-Kommission in Kraft und stellt Herstellerund Inverkehrbringer von Geräten mit digitalen Elementen vor komplexeHerausforderungen. In der Software eines Gerätes, einer Anlage oder Maschine mit