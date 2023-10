Unruhe vor den Earnings: Huawei stößt Apple vom Thron

Der Analyst erwartet ein Kursziel von 177,11 $ , was einem Rückgang von +-0,51% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen .

Unterdessen schalten auch die Analysten von Morgan Stanley einen Gang zurück bei der Apple-Aktie. Sie senkten das Kursziel in dieser Woche von 215 auf 210 US-Dollar. Die Analysten sind "vorsichtiger" mit Blick auf das Dezember-Quartal, und sehen Gegenwind von der Angebotsseite. Sie erwarten darüber hinaus um acht Prozent niedrigere Umsätze für das iPhone.

Das iPhone ist mit einem Umsatzanteil von rund 50 Prozent seit Jahren Apples wichtigstes Produkt. Für Neuigkeiten zu den Absatzzahlen und zum Ausblick müssen Anleger noch bis zur Vorstellung der Quartalszahlen am 2. November warten.

Als weiteres besorgniserregendes Zeichen sehen die Analysten, dass wiederverkaufte iPhone-15-Geräte alle "zu Preisen unter den offiziellen Verkaufspreisen gehandelt werden", was ebenfalls die schwache Nachfrage in China widerspiegelt.

"Wir glauben, dass die schwache Nachfrage in China letztendlich dazu führen wird, dass die weltweiten Auslieferungen des iPhone 15 im Jahr 2023 geringer ausfallen werden als erwartet", schreiben die Analysten und fügen hinzu, dass der Trend darauf hindeutet, dass das iPhone im nächsten Jahr an Huawei "verlieren" wird.

Wie die Investmentbank Jefferies in einer Analyse schreibt, konnten die Verkäufe von Android-Geräten zweistellig zulegen - angeführt von Huawei, Xiaomi und Honor. Apple hingegen muss einen signifikanten Rückgang der iPhone-Verkäufe hinnehmen, insbesondere seit der Einführung des iPhone 15.

Der Smartphone-Markt in China wächst weiter, doch Marktführer Apple verliert zusehends an Boden. Schlechtes Omen für die bevorstehenden Quartalszahlen oder kein Grund zur Sorge?

iPhone in Schwierigkeiten?

