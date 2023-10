Wirtschaft Dax dreht am Mittag trotz ZEW-Überraschung ins Minus

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax ist am Dienstag nach einem freundlichen Start bis zum Mittag ins Minus gedreht. Gegen 9:30 Uhr wurde der Index mit rund 15.190 Punkten berechnet, was einem Abschlag von 0,3 Prozent im Vergleich zum Handelsschluss am Vortag entspricht.



An der Spitze der Kursliste befanden sich die Aktien von Airbus, RWE und Covestro entgegen dem Trend im Plus. Die größten Abschläge gab es bei Sartorius, Brenntag und Symrise. Auch der überraschend starke ZEW-Index sorgte nicht für viel Kauflaune: Der entsprechende Index stieg im Oktober unerwartet stark um 10,3 Punkte auf nun -1,1 Zähler, wie das ZEW in Mannheim mitteilte.