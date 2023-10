NTT DATA Business Solutions veröffentlicht ersten Nachhaltigkeitsbericht (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 3

Bielefeld (ots) - Die NTT DATA Business Solutions AG veröffentlicht ihren erstenNachhaltigkeitsbericht und markiert damit den Auftakt zu einer regelmäßigenjährlichen Berichterstattung. In Anlehnung an die Vorgaben des DeutschenNachhaltigkeitskodex (DNK) (https://datenbank2.deutscher-nachhaltigkeitskodex.de/Profile/CompanyProfile/14975/de/2022/dnk?AspxAutoDetectCookieSupport=1) gibtder Bericht Einblicke in die Bemühungen des weltweit agierendenSAP®-Beratungshauses zur Förderung der Nachhaltigkeit im Unternehmen und entlangder Lieferkette."Ich bin stolz auf die Veröffentlichung unseres ersten Nachhaltigkeitsberichts.Es ist ein wichtiger Schritt für NTT DATA Business Solutions und unterstreichtunser Bekenntnis zu Nachhaltigkeit als zentralen Bestandteil unsererUnternehmensstrategie. Für uns als Unternehmen und für mich alsVorstandsvorsitzenden ist die nachhaltige Ausrichtung und transparenteKommunikation unseres Handelns eine Grundvoraussetzung. Wir tragen Verantwortunggegenüber unseren Mitarbeitenden, Geschäftspartnern und Kunden sowie gegenüberder Umwelt und der Gesellschaft im Allgemeinen", erklärt Norbert Rotter,Vorstandsvorsitzender von NTT DATA Business Solutions AG und EVP von NTT DATA,Inc. "Technologie kann ein Motor für positive Veränderungen sein. AlsIT-Dienstleister unterstützen wir unsere Kunden mit innovativen Produkten undDigitalisierungslösungen dabei, nachhaltiger zu werden. Wir stehen sicherlichnoch am Anfang unseres Weges, aber unser erster Nachhaltigkeitsberichtformuliert klar unser Ziel, einen positiven Einfluss auf unseren Planeten unddie Gesellschaft zu nehmen."Maßgeblich dafür ist auch die internationale NTT DATA NET-ZERO Vision 2040(https://www.nttdata.com/global/en/sustainability/environment) , zu der sich dasUnternehmen als Teil der NTT DATA-Gruppe verpflichtet. Danach soll dasNET-ZERO-Ziel für Scope-1- und Scope-2-Emissionen bis 2035 erreicht werden - miteinem Zwischenziel für die Rechenzentren im Jahr 2030. Bis 2040 soll dasNET-ZERO-Ziel dann entlang der gesamten Wertschöpfungskette (Scope 3) erreichtwerden. Ebenfalls ausschlaggebend für die langfristig ausgerichteteNachhaltigkeitsstrategie von NTT DATA Business Solutions sind die 17 SustainableDevelopment Goals (SDG) (https://sdgs.un.org/goals) , die von den VereintenNationen verabschiedet wurden. Zwölf davon stehen in besonders engemZusammenhang zu den Geschäftsaktivitäten des Unternehmens und werden im Berichtdirekt berücksichtigt. Der Bericht gliedert sich dabei in die drei DimensionenEnvironment, Social und Governance, die jeweils mit konkreten Zahlen, Maßnahmen