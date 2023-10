Buchhandelskette Thalia baut Marktanteile aus

HAGEN (dpa-AFX) - Deutschlands größter Buchhändler Thalia hat seinen Marktanteil ausgebaut. Im gesamten deutschen Buchmarkt entfallen nach eigenen Angaben mittlerweile 24 Prozent des Umsatzes auf das familiengeführte Unternehmen aus Hagen, zwei Prozentpunkte mehr als noch vor einem Jahr. Im stationären Geschäft liege der Marktanteil bei 27 Prozent (plus 3 Prozentpunkte), im Online-Handel bei 20 Prozent (plus 1 Prozentpunkte), teilte Thalia am Dienstag mit und bezog sich dabei auf Berechnungen des Marktforschers GfK.

In Deutschland und Österreich steigerte Thalia den Umsatz im Ende September beendeten Geschäftsjahr 2022/23 den Angaben zufolge um 12 Prozent auf 1,4 Milliarden Euro. Davon entfielen allein 1,2 Milliarden Euro auf Deutschland, wo Thalia 329 eigene Buchhandlungen betreibt. Werden auch das Schweiz-Geschäft sowie Umsätze von Vertriebspartnern in Deutschland einbezogen, kommt Thalia auf einen Umsatz von 1,8 Milliarden Euro (plus 11 Prozent). Dies bedeute einen Rekord. Über den erwarteten Gewinn machte Thalia keine Angaben.