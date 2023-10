Tesla ist Hauptsponsor und VicOne Mitorganisator des Hacking Events Pwn2Own Automotive zur Aufdeckung von Cyber-Schwachstellen bei vernetzten Fahrzeugen (FOTO)

Tokio/München (ots) - VicOne schließt sich der "Zero Day Initiative" von Trend

Micro an und veranstaltet den ersten Automotive-Wettbewerb dieser Art mit Geld-

&Sachpreisen von über einer Million US-Dollar



VicOne, ein führender Anbieter für Cybersicherheitslösungen im Automobilbereich,

gibt bekannt, dass er Mitveranstalter des allerersten sogenannten Pwn2Own

Automotive 2024 Wettbewerbs für White Hacker ist. Die weltweit einzige

Veranstaltung dieser Art konzentriert sich auf die Aufdeckung und Behebung von

Schwachstellen in Technologien für vernetzte Autos, also die Cybersicherheit von

Fahrzeugen. Tesla ist der Hauptsponsor des Hacking Events Pwn2Own Automotive .





Der Wettbewerb findet vom 24. bis 26. Januar 2024 im Rahmen der Automotive World(https://www.automotiveworld.jp/hub/en-gb.html) in Tokio statt. Die Teilnehmerwerden um Bargeld im Gesamtwert von mehr als einer Million US-Dollar und weitereSachpreise konkurrieren. Die Grundlage für Pwn2Own Automotive bilden dabei dashohe Verständnis von VicOne für cyberbasierte Fahrzeugsysteme und die damitverbundene digitale Infrastruktur sowie die bewährte Zero Day Initiative(https://www.zerodayinitiative.com/) (ZDI)-Plattform von Trend MicroIncorporated, das weltweit größte herstellerunabhängige Bug-Bounty-Programm."Die Pwn2Own Automotive Veranstaltung würde ohne VicOne nicht existieren",erklärt Brian Gorenc, Vice President of Threat Research bei Trend MicroIncorporated, dem Mutterkonzern von VicOne. Denn VicOne liefert Fachwissen undfundierte Erkenntnisse über die tatsächlichen Angriffsmuster derCyberkriminellen sowie Schwachstellen und die Bedrohungen für bestimmteKomponenten vernetzter Fahrzeuge. Zudem zeigt das Unternehmen auf, wie wir dieseInformationen den Sicherheitsforschern zur Verfügung stellen können, damit siesinnvolle Fortschritte bei der Behebung dieser Probleme machen können. Die sehrfundierte Erfahrung von VicOne in diesem Bereich ist der Schlüssel zu unsererGlaubwürdigkeit in der Automobilindustrie, da wir so zeigen können, dass wirechte Forschung für echte Probleme betreiben - im Gegensatz zum Stunt-Hackingmit begrenztem Geschäftswert."Die Teilnehmer von Pwn2Own Automotive werden in folgenden vier Kategorienantreten: Tesla, In-Vehicle Infotainment (IVI), Ladegeräte für Elektrofahrzeugeund Betriebssysteme. Ein erfolgreicher "Cyberangriff" muss eine neu entdeckteSchwachstelle ausnutzen, um den standardmäßigen Pfad eines Programms oderProzesses in einem vernetzten Fahrzeug so zu verändern, dass beliebigeschadhafte Anweisungen ausgeführt werden können. Die für den Angriff genutztenSchwachstellen müssen bisher unbekannt, unveröffentlicht und/oder ungemeldet