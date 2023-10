Aus für Maja-Möbelwerk Wittichenau zum Jahresende

WITTICHENAU (dpa-AFX) - Das Maja-Möbelwerk in Wittichenau (Landkreis Bautzen) mit rund 450 Mitarbeitern stellt am Jahresende endgültig die Produktion ein. Für die Beschäftigten wurden per Einigungsstelle Abfindungen vereinbart, wie das Unternehmen am Dienstag weiter mitteilte. Zur Höhe wurden keine Angaben gemacht.

