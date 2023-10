Volumen auf dem Logistik-Investmentmarkt steigt im dritten Quartal

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Frankfurt/Main (ots) - Der Logistik-Investmentmarkt erzielte bis zum Ende desdritten Quartals ein Transaktionsvolumen von 3,67 Mrd. EUR. Nach demaußergewöhnlich hohen Rekordergebnis aus dem Vorjahr bedeutet dies einenRückgang um 57 %. Vor dem Hintergrund des veränderten Zinsumfelds und der nochnicht abgeschlossenen Anpassungsprozesse auf dem Investmentmarkt wurde auch derzehnjährige Durchschnitt um rund ein Viertel verfehlt. Dies ergibt die Analysevon BNP Paribas Real Estate.Besonders erfreulich ist jedoch das Erstarken der Portfoliotransaktionen imdritten Quartal. Nachdem diesem Segment im ersten Halbjahr kaum ein Verkaufzuzuordnen war, wurden hier in den letzten drei Monaten 1,40 Mrd. EURregistriert. Dies ist das dritthöchste Quartalsergebnis der letzten fünf Jahre,das rund 75 % über dem zehnjährigen Durchschnitt liegt. Der größte Deal entfälltdabei auf Deka Immobilien, die 50 % der Anteile aus einem fünf Objekteumfassenden Portfolio von VGP für rund 560 Mio. EUR erworben hat. "Das Volumender Einzeldeals bewegt sich dagegen weiterhin unter dem langjährigenDurchschnitt, was vor allem an den sehr wenigen Verkäufen im dreistelligenMillionenbereich liegt. Zurückzuführen ist dies trotz grundsätzlich starkerNachfrage auf die veränderten Finanzierungsbedingungen", erläutert ChristopherRaabe, Geschäftsführer und Head of Logistics & Industrial der BNP Paribas RealEstate GmbH.Leipzig und Düsseldorf an der SpitzeDas aktuell insgesamt noch geringere Transaktionsgeschehen zeigt sich auch anden bedeutenden Standorten, die zusammen auf Investments in Höhe von knapp 900Mio. EUR kommen und damit rund 27 % unter ihrem langjährigen Durchschnittbleiben. Leipzig setzt sich durch einen anteilig eingerechneten Portfolioverkaufund mit einem Rekordvolumen von gut 237 Mio. EUR an die Spitze des Rankings. Mitrund 200 Mio. EUR folgt Düsseldorf knapp dahinter. Die Rheinstadt profitiertdabei von dem bislang größten Einzeldeal des Jahres: der Veräußerung desGewerbeparks "Areal Böhler" für mehr als 150 Mio. EUR. Auf dem dritten Platzreiht sich Stuttgart mit starken 163 Mio. EUR ein, wozu der Verkauf einesGewerbeparks über knapp 100 Mio. EUR einen wesentlichen Beitrag geleistet hat.Die übrigen Standorte bleiben überwiegend weit unter ihren langjährigenDurchschnitten.Die Verteilung des Investitionsvolumens nach Größenklassen liegt in denSegmenten bis 50 Mio. EUR vor allem prozentual vergleichsweise dicht amlangjährigen Durchschnitt. Bei den größeren Deals bleiben Transaktionen imdreistelligen Millionenbereich vor allem in absoluten Zahlen deutlich unter demNiveau der vergangenen Jahre, während Investments zwischen 50 und 100 Mio. EUR