Hotel-Investmentmarkt Volumen auf dem Niveau unmittelbar nach der Finanzkrise

Frankfurt/Main (ots) - Der deutsche Hotel-Investmentmarkt konnte auch im dritten

Quartal keine nachhaltige Belebung verzeichnen. Entsprechend steht bis Ende

September insgesamt ein Transaktionsvolumen von nur 573 Mio. EUR und damit das

niedrigste Ergebnis seit 2010 zu Buche. Während das Resultat aus dem Vorjahr um

etwas mehr als die Hälfte (-56 %) unterschritten wurde, fällt der Rückgang

gegenüber dem zehnjährigen Durchschnitt mit -73 % sogar noch deutlicher aus.

Dies ergibt die Analyse von BNP Paribas Real Estate.



"Trotz des sehr niedrigen Transaktionsvolumens ist nichtsdestotrotz in jüngster

Zeit bereits wieder eine Zunahme des Käuferinteresses zu beobachten, was nicht

zuletzt auf die mittlerweile wieder hohen Auslastungsraten zurückzuführen ist.

Der Preisfindungsprozess ist allerdings weiterhin dynamisch, weshalb Verkäufe

aktuell vor allem im kleinteiligen Segment realisiert werden. Entsprechend

konnte nach den ersten neun Monaten des Jahres, wie bereits im

Vorjahreszeitraum, noch keine größere Portfoliotransaktion verzeichnet werden",

erklärt Alexander Trobitz, Geschäftsführer und Head of Hotel Services der BNP

Paribas Real Estate GmbH.