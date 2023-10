DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Delivery Hero auf 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Delivery Hero von 35 auf 33 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Essenslieferdienst und der Wettbewerber Just Eat Takeaway dürften zur nahenden Vorlage ihrer Quartalsberichte von einer Stabilisierung der Nachfrage berichten und damit die Investoren beruhigen, schrieb Analystin Silvia Cuneo in einer am Dienstag vorliegenden Studie./tav/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.10.2023 / 07:30 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Delivery Hero Aktie wird aktuell mit einem Minus von -3,22 % und einem Kurs von 26,59EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Silvia Cuneo

Analysiertes Unternehmen: Delivery Hero

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 33

Kursziel alt: 35

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m