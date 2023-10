FRANKFURT (dpa-AFX) - Kulturstaatsministerin Claudia Roth (Grüne) soll am Dienstagabend Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) bei der Eröffnung der Frankfurter Buchmesse vertreten. Das teilten die Veranstalter der Messe am Dienstag mit. Scholz hatte seine Teilnahme wegen einer Reise nach Israel und nach Ägypten kurzfristig abgesagt.

Zur feierlichen Eröffnung am Abend wird auch Natasa Pirc Musar, die Präsidentin des Ehrengastlands Slowenien erwartet. Mehr als 4200 Aussteller aus 95 Ländern haben sich angemeldet. Die Messe öffnet am Mittwoch zunächst für Fachbesucher und am Wochenende auch für das Publikum. Sie endet am Sonntag mit der Verleihung des Friedenspreises des Deutschen Buchhandels an den indisch-britischen Autor Salman Rushdie./DP/jha/