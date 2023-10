Warum für viele der Immobilen-Teilverkauf der richtige Weg ist / Engel & Völkers LiquidHome veröffentlicht neues Studienergebnis (FOTO)

Hamburg (ots) - Die eigenen vier Wände - oft jahrzehntelange harte Arbeit und

Lebenstraum in einem. Für viele Menschen ist die eigene Immobilie DIE

Altersvorsorge. Doch, wenn im Alter die finanziellen Möglichkeiten eingeschränkt

sind und teure Ausgaben anstehen, ist das Geld nicht verfügbar, sondern

eingemauert. Da ein Kredit ab 60 oft weder gewünscht noch möglich ist, muss die

Immobilie wieder in Liquidität umgewandelt werden. Der Verkauf dieser ist der

klassische, aber oft auch der schmerzliche Weg. Auch die Leibrente, also der

Immobilienverkauf, mit lebenslanger Rente plus Nutzungsrecht statt

Einmalauszahlung, ist nicht immer die passende Lösung. Der Teilverkauf kann hier

im Vergleich eine gute Alternative sein und so sieht es auch die Mehrheit der

über 1.500 Befragten.



Engel & Völkers LiquidHome hat 2023 eine Studie in Auftrag gegeben, die unter

anderem ermitteln sollte, welches der drei Konzepte - Immobilienverkauf,

Leibrente oder Teilverkauf - am ehesten gewählt würde. 45,2% entschieden sich

für den Teilverkauf; 36,3% für den Gesamtverkauf; 18,6% für die Leibrente. Auch,

wenn der Teilverkauf noch ein recht junges Segment darstellt, ist die Option,

bis zu 50% des Eigenheims zu verkaufen und gegen eine monatliche Nutzungsgebühr

darin wohnen zu bleiben, für die meisten Befragten der beste Weg.