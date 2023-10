Technische Schulden Bremsen Wachstum und Wandel bei Fast der Hälfte der Globalen Unternehmen

ASHBURN, Va., 17. Oktober 2023 /PRNewswire/ -- Eine Studie von DXC Technology (NYSE: DXC), einem führenden Fortune500-Unternehmen für globale Technologiedienstleistungen, hat ergeben, dass nahezu die Hälfte (46 %) der Führungskräfte sagen, dass es sich bei den technischen Schulden, oder Tech Debt, um den stillen Saboteur handelt, der ihre Fähigkeit in Bezug auf Innovation und Wachstum behindert.

DXC Technology veröffentlicht neue Erkenntnisse von Führungskräften aus aller Welt bezüglich der Auswirkungen von „Tech Debt" und einem Vier-Stufen-Plan, um die heutigen Schulden abzubauen und diese in Zukunft zu vermeiden.

Bei Tech Debt handelt es sich um die implizierten Kosten für Nacharbeiten, die durch die Wahl einer „minderwertigen, aber schnellen" Lösung gegenüber der „richtigen" Technologielösung entstehen. Mit anderen Worten: Eine vergangene Investition mag zwar zunächst erfolgreich gewesen sein, kann sich aber im Laufe der Zeit als unzureichend erweisen. Tech Debt neigt dazu, eine Reihe von Trade-offs darzustellen, die zu einer Suboptimierung führen kann und immer schwieriger rückgängig zu machen ist. Sie unterscheiden sich zwar von Obsoleszenzen oder Abschreibungen, können allerdings bei den meisten Großunternehmen in die Milliarden gehen. Sie haben weitreichende Auswirkungen, die ein Unternehmen Talente kosten, die Produktivität senken, das Sicherheitsrisiko erhöhen und letztendlich den Erfolg und den Aktienkurs einer Organisation beeinträchtigen.

In einer weltweiten Umfrage unter 750 C-Suite-Führungskräften aus den Bereichen Information und Technologie, die von DXC Leading Edge in Auftrag gegeben wurde, richtete ein Team aus erfahrenen Praktikern, die fortschrittliche Vordenker kreieren, seinen Augenmerk auf Geschäftstransformationen. „Sich die Modernisierung zu eigen machen: Von technischen Schulden zum Wachsum" Die Forschung plädiert dafür, dass Tech Debt nicht mehr als Problem betrachtet werden soll, das gelöst werden muss, sondern es als etwas anzusehen, das im Rahmen der Modernisierungsbemühungen eines Unternehmens in Angriff genommen werden muss.

Dem Bericht zufolge gibt es eine Krise der Verantwortlichkeit, was Tech Debt anbelangt. Von den befragten Führungskräften erkannten 99 %, dass Tech Debt ein Risiko für ihre Organisation darstellt, obwohl drei von vier immer noch der Meinung sind, dass die IT-Leitung die alleinige Verantwortung für die Behebung dieses Problems tragen sollte.