Atlas stellt umfassende Explorationsstrategie für Lithiumressourcen vor

- Im Rahmen der jüngsten Explorationsarbeiten konnten sechs neue, vielversprechende Zielgebiete innerhalb des unternehmenseigenen Vorzeigeprojekts Neves ermittelt werden

- Eine weitere Abgrenzung der vorrangigen Zielgebiete erfolgt durch Schürfgrabungen und Bohrungen

- Im Zuge eines regionalen, systematischen Lithiumexplorationsprogramms werden mehrere andere Mineralexplorationsrechte untersucht, die sich im Besitz von Atlas Lithium innerhalb seines 240 Quadratkilometer großen Lithiumprojekts in Minas Gerais befinden

BOCA RATON, Florida – (17. Oktober 2023) / IRW-Press / - Atlas Lithium Corporation (NASDAQ: ATLX) („Atlas Lithium“ oder das „Unternehmen“), ein führendes Lithiumexplorations- und Erschließungsunternehmen, freut sich, eine weitreichende Explorationsstrategie für das Projekt und die Region bekannt zu geben. Diese Strategie wurde von dem neu ernannten Chief Geology Officer James Abson entwickelt und stützt sich auf seine 29-jährige, breit gefächerte Erfahrung im Bereich Bergbau und Mineralexploration mit Schwerpunkt in Hartgestein gelagerte Lithiumvorkommen. Insbesondere war James Abson Chief Geologist und Explorationsmanager bei der Mine von Bikita Minerals in Simbabwe, einem der weltweit am längsten in Produktion befindlichen und größten Hartgestein-Lithiumbetriebe. Im Zuge der jüngsten Explorationsarbeiten auf dem zu 100 % unternehmenseigenen Vorzeigeprojekt Neves konnten sechs neue und vielversprechende Zielgebiete ermittelt werden, wie in Abbildung 1 unten dargestellt, die die vier bestätigten und als Anitta 1, 2, 3 und 4 bezeichneten Pegmatitkörper mit Spodumenmineralisierung ergänzen. Geologische Kartierungen haben bisher 38 Pegmatitvorkommen in diesen sechs neuen Zielgebieten aufgedeckt.

Abbildung 1. Sechs neue und vielversprechende Zielgebiete (bezeichnet als Zielgebiete 1 bis 6) innerhalb des Projekts Neves, die die vier bestätigten Pegmatitkörper mit Spodumenmineralisierung (bezeichnet als Anitta 1 bis 4) ergänzen.

Unter der Leitung von Herrn Abson plant das technische Team des Unternehmens einen systematischen Ansatz für die Exploration weiterer potenzieller Zielgebiete innerhalb des Projekts Neves. Diese Arbeiten werden geologische Kartierungen, Probenahmen aus historischen handwerklichen Abbaustätten und freiliegenden Pegmatiten zur Analyse des Kalium-Rubidium-Verhältnisses sowie die Entnahme von Bodenproben mittels XRF- und ICP-Tests umfassen. Geophysikalische Messungen, einschließlich der Magnetik, werden bei Bedarf eingesetzt, um zusätzliche Pegmatitlagerstätten und damit verbundene Strukturen aufzufinden. In anomalen Gebieten werden tiefe Schürfgrabungen vorgenommen, um Lithium-Cäsium-Tantal-(LCT)-Pegmatite zu identifizieren und zu bestätigen sowie die Mächtigkeit, das Streichen, die Neigung und die Mineralisierung zu schätzen. Schließlich werden die vorrangigsten Pegmatit-Ziele - jene mit der augenscheinlich mächtigsten und ausgeprägtesten Mineralisierung - anhand von Erkundungsbohrungen erprobt.