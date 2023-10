Defense Metals beliefert Interessenten mit Proben von gemischten Seltene Erden-Oxiden und -Karbonaten

Pressemeldung - Vancouver, British Columbia – 17. Oktober 2023 / IRW-Press / - Defense Metals Corp. („Defense Metals“ oder das „Unternehmen“) TSX-V: DEFN / OTCQB: DFMTF / FWB: 35D) freut sich bekannt zu geben, dass die Firma SGS Canada Inc. in Lakefield (Ontario) im Namen des Unternehmens Proben von gemischten Seltene Erden-Oxiden sowie Seltene Erden-Karbonaten an Interessenten ausgeliefert hat. Gewonnen wurden diese Proben im Laufe des Jahres 2023 während der hydrometallurgischen Pilotversuche an einem Konzentrat, das im Rahmen von früheren Flotationsversuchen im Pilotmaßstab anhand einer 26 Tonnen schweren Sammelprobe aus der unternehmenseigenen Seltene Erden-(REE)-Lagerstätte Wicheeda gewonnen wurde.

Die Proben werden an eine Reihe ausgewählter großer Verarbeitungsbetriebe, Raffinerien und Metallhändler in ganz Europa, Asien und Nordamerika verteilt, damit die Empfänger die erstklassige Qualität der Seltene Erden-Produkte aus der Lagerstätte Wicheeda von unabhängiger Seite überprüfen können und Wicheeda in Zukunft als wichtiger nordamerikanischer Herkunftsort der zur Deckung des rasch steigenden Bedarfs benötigten Seltenen Erden etabliert wird. Die Spezifikationen der Muster variieren je nach den besonderen Anforderungen der Empfänger. Diese Unternehmen könnten in Zukunft als Abnehmer oder strategische Partner von Defense Metals in Erscheinung treten, und die entsprechenden Lieferungen sind ein entscheidender Schritt zur Konkretisierung solcher potenziellen Geschäftschancen.

Craig Taylor, der CEO von Defense Metals, erklärt: „Angesichts der Tatsache, dass sich die Produktion von Seltene Erden-Magneten in den nächsten zehn Jahren verdoppeln muss, um die durch Elektrofahrzeuge entstehende Nachfrage zu befriedigen, ist ein neuer wichtiger Lieferant aus dem Westen wie Defense Metals von essentieller Bedeutung. Nur um eine Vorstellung von diesem enormen Nachfrageanstieg zu bekommen: Man müsste dafür in den nächsten zehn Jahren jedes Jahr eine Mine wie Mountain Pass – derzeit der einzige nordamerikanische Produktionsbetrieb von Seltenen Erden – in Betrieb nehmen. Dank der hervorragenden Logistik des Projekts Wicheeda und unserem Vertrauen in die für die metallurgische Verarbeitung geeignete Beschaffenheit der Mineralisierung aus Wicheeda kann sich Defense Metals auch weiterhin als Unternehmen behaupten, das einen entscheidenden Beitrag zur nordamerikanischen Lösung für umweltfreundliche Energie leistet.“