Zahlungsausfall erwartet – Riesiger Schulden-Umbau in China

Die gesamte Offshore-Anleihe 2007.HK von Country Garden gilt als ausgefallen, wenn der größte chinesische Immobilienentwickler am heutigen Dienstag nach Ablauf der 30-tägigen Nachfrist eine Kuponzahlung von 15 Millionen US-Dollar nicht leistet. Die Nichtzahlung dieser Tranche wird, wie in Anleihekontrakten üblich, Querausfälle bei anderen Anleihen auslösen.

Ein Zahlungsausfall wird erwartet, nachdem Country Garden in der vergangenen Woche bekannt gegeben hat, dass es nicht in der Lage sein wird, seinen Offshore-Schuldenverpflichtungen nachzukommen. Damit wäre das Unternehmen das jüngste Opfer in einer Reihe von säumigen chinesischen Bauunternehmen.