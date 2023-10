Deutsches Rentensystem belegt mittleren Platz im Mercer CFA Institute Global Pension Index 2023 (FOTO)

Frankfurt am Main (ots) -



- Deutsches Rentensystem liegt im Gesamtranking auf Platz 19 dank guter

Ergebnisse bei den Faktoren Angemessenheit und Integrität

- Der Index identifiziert jedoch Schwächen bei der Nachhaltigkeit des deutschen

Systems

- Künstliche Intelligenz kann zur Verbesserung von Pensionssystemen beitragen



Deutschland belegt in der Gesamtbewertung des Mercer CFA Institute Global

Pension Index 2023 (MCGPI) den 19. Rang mit 66.8 von 100 Punkten. Dies

entspricht einer leichten Verschlechterung zum Vorjahr, als das deutsche

Rentensystem mit 67.9 Punkten auf den 17. Rang kam. Die niederländische

Altersversorgung nimmt in der diesjährigen Studie, die dieses Jahr zum 15. Mal

erhoben wurde, den ersten Platz ein. An zweiter und dritter Stelle folgen das

isländische und das dänische System. Gemeinsam hatten diese Länder schon im

Vorjahr die ersten drei Plätze bekleidet.