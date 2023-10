Das hilferufende Auto naht

ISMANING (dpa-AFX) - Autos, die selbstständig die nächste Parklücke ansteuern oder automatisch die Werkstatt alarmieren: Das geplante EU-Datengesetz könnte nach Einschätzung der Allianz-Versicherung das Autofahren in Europa verändern. Wenn Brüssel die Hoheit über die von heutigen Fahrzeugen produzierte Datenfülle den Autobesitzern überträgt, könnten Versicherer und andere Unternehmen mit diesen Daten neue beziehungsweise bessere Dienstleistungen anbieten. Und der Verkehr könnte sicherer werden, argumentierte Allianz-Vorstand Klaus-Peter Röhler am Dienstag beim alljährlichen Autotag des Konzerns in Ismaning bei München.

Beispiel Unfall: "Die Daten werden im Moment des Unfalls schon übermittelt. Während ich quasi aus dem Auto krabbele, sind der Abschleppwagen und gegebenenfalls die Rettungskräfte schon unterwegs, der Termin in der Werkstatt ist schon vereinbart", sagte Frank Sommerfeld, Chef der Allianz Sachversicherung.