Die IG Metall nannte den massiven Arbeitsplatzabbau auch wegen fehlender Details "nicht nachvollziehbar". "Ideen oder Konzepte für die Zukunft von Rolls-Royce hat der CEO offensichtlich nicht. Rolls-Royce erschüttert mit dieser Aktion das letzte verbliebene Vertrauen in das Top-Management", erklärte IG-Metall-Vorstandsmitglied Jürgen Kerner. Die Gewerkschaft erwarte, dass sich die Bundesregierung bei diesem Schlüsselunternehmen der deutschen Verteidigungsindustrie einschalte und deutsche Interessen wahre./kil/DP/jha

Bereits vor drei Jahren hatte das Unternehmen einen großen Stellenabbau angekündigt, damals waren rund 9000 Stellen betroffen. Der Einbruch des Luftverkehrs und die Notlage vieler Airlines in der Corona-Pandemie hatten den Triebwerkshersteller Rolls-Royce stark getroffen.

Rolls-Royce baut vor allem Antriebe für Großraumflugzeuge, die auf Langstreckenverbindungen von Kontinent zu Kontinent zum Einsatz kommen. Das Unternehmen machte keine Angaben dazu, welche Standorte vom Stellenabbau betroffen sein sollen. Mehrere Medien hatten vorab berichtet, es gehe vor allem um Jobs in der Verwaltung. Der Mitteilung zufolge soll es etwa Veränderungen bei der Organisation des Einkaufs, der Finanz- und Personalabteilungen geben.

LONDON (dpa-AFX) - Der Triebwerkshersteller Rolls-Royce plant einen Stellenabbau. Rund 2000 bis 2500 Jobs sollen weltweit wegfallen, wie das britische Unternehmen am Dienstag ankündigte. Der Konzern, der auch Standorte in Deutschland hat, beschäftigt derzeit rund 42 000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ziel der Umstrukturierung sei eine schlankere und effizientere Organisation.

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer