GMO GlobalSign und airSlate kündigen Partnerschaft an

BOSTON, MA / ACCESSWIRE / 17. Oktober, 2023 / GMO GlobalSign, Inc., eine globale Zertifizierungsstelle (CA) und führender Anbieter von Identitätssicherheit, digitalen Signaturen und IoT-Lösungen, gab heute die Partnerschaft mit airSlate bekannt. Die Partnerschaft ermöglicht es dem in Massachusetts ansässigen Anbieter von Lösungen zur Automatisierung von Dokumenten-Workflows, sein aktuelles Angebot an fortgeschrittenen elektronischen Signaturen zu erweitern, insbesondere in Europa und Lateinamerika, um die Sicherheit, Compliance und Authentifizierung zu verbessern. Als Teil der Partnerschaft wurden die fortgeschrittenen elektronischen Signaturen von GMO GlobalSign in signNow, eines der am schnellsten wachsenden Produkte von airSlate, integriert.

Da die fortgeschrittenen elektronischen Signaturen von GMO GlobalSign die strengen Vorschriften der Europäischen Union wie eIDAS erfüllen, wird die Sicherheit und Rechtskonformität von signNow automatisch erhöht. Davon profitieren signNow-Anwender, die in stark regulierten Branchen wie Finanzdienstleistungen und öffentlicher Verwaltung arbeiten, die auf fortgeschrittene elektronische Signaturen angewiesen sind, um risikoreiche Transaktionen zu sichern.

"Die Erweiterung von signNow um die fortgeschrittene elektronische Signatur ist ein wichtiger Schritt. Dies erhöht nicht nur die Sicherheit unseres Angebots, sondern ermöglicht es uns auch, ein komplettes Angebot in Europa und Lateinamerika zu verkaufen", sagt Shawn Herring, Chief Marketing Officer, airSlate. "GMO GlobalSign ist ein anerkannter Marktführer für sichere Signierlösungen für Dokumente und wir freuen uns, mit ihnen zusammenzuarbeiten, um unseren Kunden eine sichere Signierlösung für geschäftskritische Anforderungen zu bieten."

signNow von airSlate ist eine Lösung für elektronische Signaturen, die Unternehmen alles bietet, was sie für die digitale Unterzeichnung von Dokumenten benötigen, um schnell handeln zu können. Unternehmen nutzen signNow, um ihre Produktivität zu steigern, Fehler in Dokumenten zu vermeiden, Kunden ein unkompliziertes Unterschriftserlebnis auf jedem Gerät zu bieten und den ROI (Return on Investment) zu beschleunigen, indem manuelle Papierarbeitsprozesse abgeschafft und Kosten reduziert werden.