US-Anleihen geben weiter nach

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen sind am Dienstag im frühen Handel gesunken und haben damit an den schwachen Wochenauftakt angeknüpft. Der Terminkontrakt für zehnjährige Anleihen (T-Note-Future) fiel um 0,57 Prozent auf 106,58 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Anleihen stieg im Gegenzug auf 4,80 Prozent.

Zum Handelsauftakt sorgten unerwartet starke Umsatzdaten aus dem US-Einzelhandel für neuen Auftrieb bei den Renditen. Im September sind die Erlöse im Monatsvergleich um 0,7 Prozent gestiegen und damit deutlich stärker als Analysten erwartet hatten.