RND-Doppelspitze stellt sich neu auf - Fenske geht, Clausen kommt

HANNOVER (dpa-AFX) - Er kommt vom "Manager Magazin": Sven Oliver Clausen (50) wird spätestens zum August 2024 neuer Chefredakteur beim Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). Das teilte die Madsack Mediengruppe am Dienstag mit. In der bestehenden Doppelspitze mit Eva Quadbeck (53) ersetzt er Marco Fenske (39). Der bisherige Co-Chefredakteur verlasse das Unternehmen auf eigenen Wunsch.

"Clausen wird insbesondere die journalistischen und digitalen Themenfelder am Standort in Hannover verantworten und zudem die Entwicklung weiterer journalistischer Produkte und Formate vorantreiben", heißt es in der Verlagsmitteilung. "Quadbeck bleibt mit ihrer herausragenden Expertise und Vernetzung in Berlin als RND-Chefredakteurin für das Hauptstadtbüro und damit im Schwerpunkt für die bundespolitischen Themen zuständig."