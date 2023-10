Lurse erwirbt AMAKURA

Frankfurt (ots) - Lurse und AMAKURA gehen zusammen



Mit dem Software-Anbieter baut Lurse seine Technologieführerschaft in der

digitalen Administration der betrieblichen Altersversorgung (bAV) aus



- Zusammenschluss von Lurse mit dem digitalen Bestandsverwalter AMAKURA

- Ausbau des Lurse Dienstleistungsservices für EbAVs, insbesondere

Pensionskassen

- Lurse bietet Kund:innen und Beschäftigten von AMAKURA langfristige

Perspektiven





Mit dem Zusammenschluss von Lurse und AMAKURA ergeben sich vielversprechendePerspektiven für betriebliche und berufsständische Versorgungseinrichtungen.Zukünftig werden die Gesellschaften gemeinsam die Technologieführerschaft unddas stark wachsende Geschäftsfeld digitale Bestandsverwaltung in derbetrieblichen Altersversorgung weiterentwickeln und ausbauen. Mit ihreninnovativen digitalen Plattformen und dem erstklassigen Expertenwissen sind dieUnternehmen in der Lage auf die steigende Nachfrage am Markt zu reagieren.Gleichzeitig setzt Lurse ein starkes Signal in der Branche und untermauert seinePosition als innovativer und zukunftsorientierter Partner für Unternehmen,Versicherer, Fondsgesellschaften, betriebliche und berufsständischeVersorgungseinrichtungen in allen strategischen, rechtlichen, aktuariellen,betriebswirtschaftlichen und administrativen Fragen rund um die bAV."Wir erweitern mit dem Zusammenschluss unser Dienstleistungsportfolio für EbAVs,stärken unsere Marktposition im Bereich bAV und bleiben damit aufWachstumskurs", sagt Matthias Edelmann , Managing Partner von Lurse. "Da dieAnforderungen an Flexibilität und Effizienz in der bAV stetig zunehmen, werdendie Software-Verwaltungssysteme P·LIVE und AMAKURA eine immer wichtigere Rolleam Markt spielen. Wir freuen uns auf die künftige Zusammenarbeit mit der AMAKURAund ihren Kund:innen.""Bei der Entwicklung eines zukunftsfähigen Geschäftsmodells war es unseremAufsichtsrat wichtig, unseren Kund:innen eine langfristige Zukunftsvision zubieten", sagt Gabriele Mazarin , Aufsichtsratsvorsitzende der AMAKURA undlangjährige Vorständin der Philips Pensionskasse (VVaG). Wir wollen die Beständefür Einrichtungen der bAV optimal, sicher und innovativ verwalten und zugleichdas Serviceangebot für sie erweitern. Auf maßgeschneiderte Software-Lösungenauch im Zusammenhang mit den Anforderungen aus der DORA und VAIT legen wir auchin Zukunft größten Wert."In der neuen Aufstellung und mit dem umfassenden Service-Angebot wird Lurse denzunehmend komplexeren Bedürfnissen bestehender und künftiger Kund:innen imEbAV-Geschäft noch gerechter. Der analytische Blick auf deren Anforderungen ist