vLex bringt eine große Aufrüstung für Vincent AI auf den Markt und schafft damit den weltweit umfassendsten KI-Assistenten für juristische Recherchen

Vincent AI stellt einen bedeutenden Schritt nach vorne für die KI-gestützte Rechtsanalyse dar, da das Programm auf einer der weltweit größten Online-Rechtsbibliotheken basiert. Die Sammlung von vLex enthält die Gesetze von mehr als 110 Nationen und umfasst mehr als eine Milliarde Fälle, Satzungen, Vorschriften, Prozesslisten, Prozessakten und Anträge. Vincent AI verwendet auch Sekundärunterlagen und von Experten verfasste Abhandlungen, von denen viele Expertenanalysen beinhalten, welche in anderen Werkzeugen nicht enthalten sind.

Die neuen Werkzeuge von Vincent AI funktionieren bereits im Vereinigten Königreich, in den Vereinigten Staaten, in Irland und in Spanien. Sie sind in englischer und spanischer Sprache verfügbar. Weitere Rechtsräume werden nach und nach hinzugefügt.

„KI-Werkzeuge sind nur so gut wie die Daten, auf die sie sich stützen", sagte Lluís Faus, CEO von vLex, „und die Rechtsbibliothek von vLex stellt eine der größten Sammlungen von strukturiertem Recht auf dem Planeten dar, welche auch Kommentare führender Experten enthält. Dies ermöglicht beispiellose Einblicke, welche das Bewältigen juristischer Aufgaben erleichtern. In Bezug auf juristische LLMs stellt diese Version eine bedeutende Verbesserung dar. Diese ist so groß wie der Sprung von ChatGPT auf GPT4. Die Ergebnisse sind erstaunlich."