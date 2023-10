Neuer Catering-Auftrag / Kreissparkasse Reutlingen beauftragt Klüh mit Mitarbeiterverpflegung (FOTO)

Düsseldorf (ots) - Die Kreissparkasse Reutlingen hat die Catering-Sparte des

Multiservice-Anbieters Klüh mit der bisher in Eigenregie vorgenommenen

Verpflegung ihrer Mitarbeitenden beauftragt. Den unbefristeten Auftrag mit Start

zum 1. Februar 2024 erhielt Klüh Catering im Rahmen einer öffentlichen

Ausschreibung.



"Mit Klüh haben wir einen verlässlichen und erfahrenen Partner an unserer

Seite", sagt Tobias Weber, Leiter Betriebslogistik bei der Kreissparkasse

Reutlingen. "Wir sind sicher, dass das gastronomische Angebot für unsere

Mitarbeiter und Gäste in sehr guten Händen liegt und freuen uns auf eine

angenehme Zusammenarbeit mit unserer bestehenden Küchenbelegschaft." So wird

Klüh Catering im Rahmen des Auftrags das erforderliche Leitungspersonal,

bestehend aus Betriebs- und Küchenleitung, bereitstellen, während die

Kreissparkasse Reutlingen weiterhin die benötigten Hilfskräfte in den Bereichen

Produktion, Ausgabe und Spülen stellt.