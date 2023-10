PRODUCTLIFE GROUP ERWIRBT INTEXO SOCIETA BENEFIT UND VERSTÄRKT SEIN ANGEBOT AN MARKTZUGANGS- UND REGULATORISCHEN STRATEGIEN

Intexo Società Benefit wurde 1976 gegründet und bietet Kunden ein integriertesAngebot für Marktzugang und regulatorische Angelegenheiten, dasZugangsstrategien, Markt- und Kostenträgerrecherche, gesundheitsökonomischeBewertungen, Patientenvertretung, Verhandlungen und Vertragsvergabe,Preisgestaltung und Erstattung sowie strategische Regulierungsvorschriftenabdeckt. Die Gruppe ist auf hochinnovative Produkte spezialisiert, darunterOnkologie, Orphan-Arzneimittel und Arzneimittel für neuartige Therapien(Advanced Therapy Medicinal Products, ATMPs).Mariangela Prada, CEO von Intexo, erklärte: "Die Fusion mit PLG schafft dieMöglichkeit, eine europaweite Marktzugangsplattform bereitzustellen undgleichzeitig den Weg zur Entwicklung einer globalen Marktzugangsgemeinschaft zuebnen. Die Fusion mit PLG ergänzt perfekt unser Serviceangebot, indem wir unserestarke lokale Marktkompetenz ausschöpfen und gleichzeitig unseren Kunden einegrößere Reichweite bieten. Wir sind gespannt darauf, wie sich dieseMöglichkeiten entfalten, da sie unseren Kunden, Teammitgliedern und letztendlichden Patienten große Vorteile bringen werden", so Mariangela Prada."Gemeinsam mit PLG können wir den regulatorischen und Zugangspfad optimieren undmit unseren Kunden zusammenarbeiten, um das gesamte Entwicklungsprogrammdurchzuführen. Für unsere Kunden bedeutet dies ein geringeres Risiko, geringereKosten, höhere Erfolgsraten und schnellere Markteinführungszeiten. Für denPatienten bedeutet es eine qualitativ hochwertigere Behandlung ohne unnötigeVerzögerung", ergänzte sie.Xavier Duburcq, CEO von PLG, kommentierte: "Die Übernahme von Intexo passt zuunserem Ziel, unsere Kompetenz im Bereich Gesundheitsökonomie und Marktzugang zustärken. Da sich das Tempo der klinischen Entwicklung beschleunigt und dieGrenzen zwischen medizinisch, kommerziell, regulatorisch, Zugang und HEOR

Paris, Frankreich (ots/PRNewswire) - Durch die Fusion mit Intexo Società Benefit, einem der größten und erfahrensten Anbieter von Marktzugangsdienstleistungen in Italien, baut PLG sein aufstrebendes Angebot im strategischen Bereich des Marktzugangs in entscheidendem Maßstab aus und eröffnet Wachstumsmöglichkeiten auf dem europäischen Markt. ProductLife Group (PLG), der spezialisierte globale Anbieter von Regulierungs-, Wissenschafts-, Überwachungs- und Qualitätsdienstleistungen für die Biowissenschaftsbranche, gibt die Übernahme von Intexo Società Benefit bekannt, einem italienischen Beratungsunternehmen, das sich auf regulatorische und Marktzugangsunterstützung spezialisiert hat.

PRODUCTLIFE GROUP ERWIRBT INTEXO SOCIETA BENEFIT UND VERSTÄRKT SEIN ANGEBOT AN MARKTZUGANGS- UND REGULATORISCHEN STRATEGIEN

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer