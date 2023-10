Tyson Foods kündigt Partnerschaft mit Protix für nachhaltigere Proteinproduktion an

Dongen, Netherlands (ots/PRNewswire) - Die Partnerschaft zeigt das Engagement

von Tyson Foods für ständige Innovation, geschäftliches Wachstum und nachhaltige

Lösungen. Sie eröffnet eine neue Einnahmequelle und beschleunigt dabei die

internationale Expansion von Protix.



Tyson Foods, Inc., eines der weltgrößten Lebensmittelunternehmen, hat mit

Protix, dem Weltmarktführer für Zutaten auf Insektenbasis, eine Vereinbarung

über eine zweifache Investition getroffen. Die strategische Investition wird das

Wachstum der aufstrebenden Industrie für insektenbasierte Zutaten fördern und

die Nutzung entsprechender Lösungen ausweiten, um effizientere nachhaltige

Proteine und Fette für die Verwendung im globalen Lebensmittelsystem zu

schaffen. Die Vereinbarung kombiniert die weltweite Präsenz, die Erfahrung und

das Netzwerk von Tyson Foods mit der Technologie und der Marktführerschaft von

Protix, um der aktuellen Marktnachfrage zu entsprechen und die Produktion

insektenbasierter Zutaten zu steigern.





Seite 2 ► Seite 1 von 3

Durch eine direkte Kapitalbeteiligung wird Tyson Foods einen Minderheitsanteilan Protix erwerben, um die globale Expansion des Unternehmens zu unterstützen.Darüber hinaus sind Tyson Foods und Protix ein Joint Venture für den Bau einerAnlage zur Herstellung von insektenbasierten Zutaten in den kontinentalen USAeingegangen. Nach ihrer Fertigstellung wird sie die erste Anlage ihrer Art sein,die Beiprodukte der Lebensmittelherstellung in hochwertige Insektenproteine und-Fette umwandelt, die in erster Linie zur Verwendung in der Tiernahrungs-,Aquakultur- und Viehzuchtindustrie bestimmt sind."Unsere Partnerschaft mit Protix ist die jüngste strategische Investition vonTyson Foods in bahnbrechende Lösungen, die einen Mehrwert für unser Geschäftbringen", teilte John R. Tyson, Chief Financial Officer von Tyson Foods, mit."Der Lebenszyklus von Insekten bietet die Möglichkeit einer vollständigenZirkularität innerhalb unserer Wertschöpfungskette, die unserem Engagement fürden Aufbau eines nachhaltigeren Lebensmittelsystems für die Zukunftzugutekommt."Kees Aarts, CEO von Protix, erklärt: "Wir freuen uns sehr, den nächsten Schrittin unserer internationalen Wachstumsstrategie ankündigen zu können. Diestrategische Partnerschaft zwischen Tyson Foods und Protix bringt unseregemeinsame Arbeit zur Erzeugung hochwertiger, nachhaltigerer Proteine unterEinsatz innovativer Technologien und Lösungen voran. Darüber hinaus können wirdie bei Tyson Foods bereits anfallenden Beiprodukte direkt als Futtermittel fürunsere Insekten verwenden. Die Vereinbarung ist ein wichtiger Meilenstein fürProtix und bringt uns in unserem Streben, durch internationale Partnerschaften