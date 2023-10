Finanzielle Freiheit durch Krypto? - Jan Bräutigam verrät, ob das möglich ist (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Kleve (ots) - Keine Anlageklasse polarisiert mehr als Krypto-Währungen. JanBräutigam, der Gründer und Geschäftsführer der Jan Bräutigam Consulting GmbH,kennt ihr enormes Gewinnpotenzial und auch das Risikoverhältnis genau: AlsKrypto-Experte beschäftigt er sich tagtäglich mit den Geschehnissen amundurchsichtigen Krypto-Markt. Mit seiner Krypto-Masterclass hat er es sich zurAufgabe gemacht, Menschen dabei zu unterstützen, erfolgreich in Krypto-Währungenzu investieren. Ob es tatsächlich möglich ist, dadurch finanzielle Freiheit zuerlangen, erfahren Sie hier.Digitale Krypto-Währungen wie Bitcoin und Ethereum sind immer wieder ein Themain den Medien. Inzwischen gibt es auch an der Börse Aktien zu denverschlüsselten Zahlungssystemen. Dennoch hat sich bislang kein breitesVerständnis für das Thema gebildet. Dementsprechend gehen auch die Meinungendarüber, ob Krypto-Währungen Zukunft haben, auseinander. Viele Menschen sindsich unsicher, ob es sich für sie lohnen kann, am Krypto-Markt teilzuhaben. Dasgilt in Zeiten von steigender Inflation, Krieg und finanzieller Unsicherheitumso mehr. "Tatsache ist: Krypto-Währungen sind durchaus eine attraktive Lösung,um seine Ersparnisse vor der Bankenkrise abzusichern", erklärt Jan Bräutigam,Gründer und Geschäftsführer der Jan Bräutigam Consulting GmbH. "Das Problem ist,dass der Krypto-Markt für Laien sehr schwierig und sogar gefährlich sein kann.""Wer erfolgreich auf dem Krypto-Markt agieren möchte, tut daher gut daran, einenExperten zurate zu ziehen, um sich vor Betrug und Fehlinvestitionen zuschützen", fährt der Krypto-Experte fort. "Schließlich entstehen immer wiederneue Krypto-Währungen, die ohne Netzwerk und Kontakte nur schwer zu überschauensind." Mit seiner Krypto-Masterclass unterstützt Jan Bräutigam Menschen dabei,auf dem Krypto-Markt Fuß zu fassen. Zu diesem Zweck vermittelt er seinen Kundenwertvolle Grundlagen und exklusives Praxiswissen, um ihnen die Hürden durchFalschinformationen, Betrüger und Fehlinvestitionen aus dem Weg zu räumen. SeinKundenstamm reicht dabei von Angestellten, die nach finanzieller Freiheitstreben, bis hin zu Unternehmern, die am Krypto-Markt teilhaben möchten. IhreHauptmotive: Geld vermehren oder Ersparnisse absichern, ohne dabei unnötigeRisiken einzugehen.Warum der Krypto-Sektor trotz Turbulenzen eine Investition wert istAuch in Zeiten finanzieller Turbulenzen bieten sich Gelegenheiten, um klugeInvestitionsentscheidungen zu treffen. Der Krypto-Markt bildet dabei keine