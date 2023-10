Oktay Cömertler So können Bauunternehmen der aktuellen Insolvenzwelle entgehen (FOTO)

Andernach (ots) - Oktay Cömertler ist der Geschäftsführer der Van den Berg

Abbruch GmbH, einem Fullservice-Bauunternehmen, sowie der CO ConsultingBeratung,

die sich dem 1-zu-1-Coaching von kleinen und mittleren Unternehmen aus der

Baubranche widmet. Besonders am Herzen liegt es ihm, Geschäftsleiter über die

Möglichkeiten der Digitalisierung aufzuklären. In diesem Artikel erfahren Sie,

warum die Baubranche aktuell von einer Insolvenzwelle bedroht ist, welche

Gegenmaßnahmen denkbar sind und was die einzelnen Betriebe selbst tun können, um

die Gefahr abzuwenden.



Im ersten Halbjahr 2023 wurden insgesamt 8.400 Unternehmensinsolvenzen in

Deutschland gemeldet, das sind 16,2 Prozent mehr als noch vor einem Jahr.

Besonders heftig traf es das verarbeitende Gewerbe mit einem Anstieg von mehr

als 20 Prozent, doch auch der Handel und der Dienstleistungssektor haben mit

18,5 und 16,7 Prozent mehr Insolvenzen sichtlich mit den aktuellen Belastungen

zu kämpfen. Einzig der Baubranche scheint es mit einem Anstieg der

Firmeninsolvenzen um nur neun Prozent noch verhältnismäßig gut zu gehen. Doch

der Schein trügt. "Seit einigen Monaten beobachten wir einen deutlichen Zuwachs

an Insolvenzfällen im Baugewerbe", warnt der Experte Oktay Cömertler.