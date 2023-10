Immobilienpreise stabilisieren sich weiter / Große Preisunterschiede bei Energieeffizienzklassen

München (ots) -



- Immobilienpreis-Index: Bodenbildung setzt sich fort

- Energieklassen-Analyse zeigt große Unterschiede in der Preisentwicklung

- Käuferinnen und Käufer entscheiden sich für immer ältere Immobilien



Die Lage am Immobilienmarkt stabilisiert sich auch im dritten Quartal 2023

weiter. Die Preise geben im Vergleich zum zweiten Quartal nur leicht nach (-0,4

Prozent). Nach wie vor läuft die Entwicklung der Immobilienpreise jedoch

regional unterschiedlich ab - und auch beim Blick auf die Energieklassen gibt es

große Unterschiede bei der Preisentwicklung. Hier liegen Chancen für

Immobilieninteressierte.





Seite 2 ► Seite 1 von 3

Wie aus der Interhyp-Auswertung der Finanzierungskennzahlen für das dritteQuartal 2023 hervorgeht, lag der durchschnittliche Kaufpreis für eine Immobiliezum Bau oder Kauf inklusive Nebenkosten in Deutschland bei 456.000 Euro unddamit 10,8 Prozent unter Vorjahreswert (Q3 2022) von 511.000 Euro. SeitJahresbeginn fällt die Differenz deutlich niedriger aus: dort lag derdurchschnittliche Kaufpreis noch bei 464.000 Euro (Q1 2023) und damit nur 1,7Prozent (8000 Euro) über dem aktuellen Niveau."Seit Jahresbeginn gibt es eine Bodenbildung bei den Immobilienpreisen, die sichauch im dritten Quartal fortgesetzt hat", sagt Jörg Utecht,Vorstandsvorsitzender der Interhyp Gruppe. "Der Preisabschwung bei Immobilien,der besonders im zweiten Halbjahr 2022 zu beobachten war, ist seit Anfang 2023gestoppt. Nun sehen wir eine Seitwärtsbewegung".Auch im Interhyp-Immobilienpreis-Index ist die Stabilisierung der Preise zuerkennen. Im Vergleich zum zweiten Quartal 2023 gab es bei den Immobilienpreisenin Deutschland insgesamt nur einen leichten Rückgang (-0,5 Prozent). Blickt manauf einzelne Städte, zeigt sich ein differenziertes Bild. In Stuttgart (-2Prozent), Hamburg (-2,6 Prozent) oder Frankfurt (-2,1 Prozent) gibt es merklicheNachlässe im Vergleich zum Vorquartal (Q2 2023). In München (-1,3 Prozent), Köln(-1,1 Prozent) oder Berlin (-1,5 Prozent) fällt der Rückgang kleiner aus - inLeipzig dagegen sind die Preise im Vergleich zum Vorquartal unverändert.Energieklassen-Analyse: Deutliche Preisabschläge bei niedrigen KlassenUm noch ein detaillierteres Bild der Entwicklung der Immobilienpreise zubekommen, hat Interhyp zusätzlich die Preisdynamik bei Häusern für einzelneEnergieklassen untersucht. "Bei der Auswertung fällt auf: Mit Beginn derZinswende Anfang 2022 haben besonders weniger energieeffiziente Immobilien inDeutschland spürbar an Wert verloren. Häuser in den höheren Energieklassen A undB sind dagegen relativ wertstabil geblieben", erklärt Utecht. Liegen die Preise