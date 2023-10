Check Point stellt Horizon Playblocks vor

Redwood City, Kalifornien (ots) - Cyber-Attacken breiten sich immer rasanter

aus, Angreifer werden stetig hartnäckiger und machen sich jedes Einfallstor zu

Nutze. Check Point (https://www.checkpoint.com/) reagiert nun auf diese

Bedrohungslage - mit Check Point Horizon Playblocks

(https://www.checkpoint.com/horizon/playblocks/) , einer Plattform zur

Sicherheitsautomatisierung und Zusammenarbeit von Sicherheitsexperten,

-prozessen und -technologien, die Angriffe automatisch eindämmt und ihre

Ausbreitung verhindert. Horizon ist Check Points präventiv ausgerichtete

Security Operations Security Suite, die SOC-Service Managed Detection/Prevention

and Response (MDR/MPR), SOC-Plattform Extended Detection/Prevention and Response

(XDR/XPR) und Playblocks, die Security Collaboration Platform für

Sicherheitsteams, umfasst.



"Horizon Playblocks verkörpert unsere Vision von kollaborativer Sicherheit. Hier

vereinen sich Menschen, Prozesse und Technologien, um intuitive, konsolidierte

und automatische Verteidigungsmechanismen bereitzustellen", sagt Nataly Kremer,

Chief Product Officer und Head of R&D bei Check Point Software Technologies. "Am

besten lässt sich Playblocks als ein instinktives Sicherheitsprodukt verstehen,

das Angriffe sofort abwehrt und ihre Ausbreitung im Unternehmen verhindert."