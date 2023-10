SHL Medical und Lifecore Biomedical vereinbaren Co-Marketing-Partnerschaft (FOTO)

Zug (ots) - SHL Medical ("SHL"), ein weltweit führender Anbieter von

fortschrittlichen Systemen zur Medikamentenverabreichung wie Autoinjektoren und

innovativen Spezialverabreichungssystemen, hat eine nicht-exklusive

Partnerschaft zur gemeinsamen Vermarktung mit Lifecore Biomedical (Nasdaq: LFCR)

("Lifecore") geschlossen. Lifecore bietet als voll integrierte

Auftragsentwicklungs- und Herstellungsorganisation ("CDMO") hochdifferenzierte

Fähigkeiten in der Entwicklung, Abfüllung und Verarbeitung komplexer steriler

injizierbarer pharmazeutischer Produkte in Spritzen und Ampullen.



Durch diese Partnerschaft wird Lifecore Mitglied des kürzlich von SHL

angekündigten Alliance Management -Programms, einer Initiative, die das vertikal

integrierte Geschäftsmodell von SHL weiter stärken soll, indem sie die

Zusammenarbeit von Kunden mit anderen wichtigen Akteuren im Ökosystem der

Medikamentenverabreichung erleichtert.





Gemäß den Bedingungen ihrer Vereinbarung werden SHL und Lifecore Wissen undErfahrung in ihren jeweiligen Fachgebieten austauschen. So können beideUnternehmen ihre Kunden bei CDMO-Dienstleistungen bestmöglich beraten understklassige Optionen für die Entwicklung von Systemen zurMedikamentenverabreichung anbieten.Als Marktführer und Vorreiter auf dem Gebiet der Autoinjektoren bietet SHLLösungen für die Verabreichung von Medikamenten an und verfügt über vertikalintegrierte Kapazitäten für die Entwicklung, Herstellung und Endmontage seinerAutoinjektorprodukte. Durch die Partnerschaft mit Lifecore wird SHL einevertrauenswürdige CDMO empfehlen können, die für ihre bewährte Kompetenz undihre robusten Qualitätssysteme in der aseptischen pharmazeutischen Herstellungund der Abfüllung von Primärbehältern bekannt ist. So entsteht ein umfassendesUnterstützungssystem für alle Phasen der Entwicklung und des kommerziellenLebenszyklus von Autoinjektoren."Als echter Partner der Pharma- und Biotech-Branche glauben wir an dieBereitstellung umfassender End-to-End-Lösungen, die die Lebensqualität vonPatienten verbessern und ihnen Unabhängigkeit ermöglichen", so Kimberlee Steele,Managing Director von SHL Pharma, der Geschäftseinheit für Endmontage,Etikettierung und Verpackung von SHL Medical in Florida. "Wir freuen uns, mitLifecore zusammenzuarbeiten, um qualitativ hochwertige CDMO-Dienstleistungen zubereitzustellen, die unseren eigenen High-Touch-Ansatz für die Kundenbetreuungperfekt ergänzen."Darren Hieber, Senior Vice President of Corporate Development and Partnershipsbei Lifecore, kommentierte: "Wir passen uns ständig an, um mit der Entwicklung