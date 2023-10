Eckert & Ziegler sieht sich nach Zuwächsen im Quartal auf Kurs für Gesamtjahr

BERLIN (dpa-AFX) - Der Strahlen- und Medizintechnikkonzern Eckert & Ziegler sieht sich nach Zuwächsen im Sommer auf Kurs zu seinen Jahreszielen. Im dritten Quartal sei der Umsatz im Jahresvergleich um 15 Prozent auf 65,9 Millionen Euro gestiegen, teilte das im SDax gelistete Unternehmen überraschend am Dienstag in Berlin mit. Der Konzernüberschuss habe um 19 Prozent auf 9,4 Millionen Euro zugelegt. Für das laufende Jahr peilt der Vorstand weiter einen Umsatz von knapp 230 Millionen und einen Konzerngewinn von rund 25 Millionen Euro an. Die Aktie legte nach kräftigeren Gewinnen zuletzt noch um gut ein Prozent zu.

Eckert & Ziegler erklärte das Umsatzplus im bisherigen Jahresverlauf mit einer anhaltenden Nachfrage nach Radioisotopen für pharmazeutische Anwendungen. Der Konzerngewinn lag in den ersten neun Monaten mit 20,3 Millionen Euro allerdings noch 3 Millionen niedriger als ein Jahr zuvor. So hätten Ausgaben für Kapazitätserweiterungen, Währungseffekte sowie Anpassungen im Hochinflationsland Argentinien belastet./stw/jha/