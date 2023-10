Wirtschaft Dax legt geringfügig zu - Weitere geopolitische Verunsicherung

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Am Dienstag hat der Dax geringfügig zugelegt. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 15.252 Punkten berechnet, ein Plus in Höhe von 0,1 Prozent im Vergleich zum Vortagesschluss.



Nach einem Tagesstart im Plus drehte der Dax am Mittwoch ins Minus, baute am Nachmittag jedoch seine Verluste wieder ab. "Der Deutsche Aktienindex sucht inmitten weiter hoher geld- und geopolitischer Unsicherheit immer noch nach einer Richtung", kommentierte Konstantin Oldenburger, Marktanalyst bei CMC Markets. "Nach der gestrigen Erholung übernahmen heute Nachmittag erneut die Bären die Kontrolle auf dem Frankfurter Börsenparkett. Motiviert wurden sie durch die Nachrichten rund um den Chipkonzern Nvidia. Die Aktie fiel zur Handelseröffnung, nachdem die Biden-Administration ankündigte, die Beschränkungen für den Export von Chips für die Künstliche Intelligenz nach China zu verschärfen."