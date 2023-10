CLIMATE RISK ANALYTICS FIRM RISKTHINKING.AI, BRINGT EIN NEUES PRODUKT ZUR LÖSUNG DES KOMPLEXEN PROBLEMS DES KLIMARISIKOMANAGEMENTS AUF DEN MARKT

TORONTO, 17. Oktober 2023 /PRNewswire/ -- riskthinking.AI, ein preisgekröntes, innovatives Start-up-Unternehmen für Klimarisiken mit Sitz in Toronto, Kanada, hat heute die Veröffentlichung seines Produkts VELO angekündigt.

Der Klimawandel ist nicht mehr nur ein Problem von "morgen", vielmehr bekommen Unternehmen und Regierungen weltweit seine Auswirkungen zu spüren. Die physischen, wirtschaftlichen, sozialen und natürlichen Güter, auf die wir alle angewiesen sind, sind in zunehmendem Maße Verlusten und Störungen ausgesetzt, die mit größeren physischen und vorübergehenden Risiken verbunden sind.

Es ist wichtiger denn je, dass Unternehmen, Finanzinstitute und Regierungen verstehen, wie, wo, wann und warum sie einem Klimarisiko ausgesetzt sind, damit sie es bewältigen können:

In dieser neuen Umwelt- und Regulierungsumgebung weiterhin erfolgreich sein.

Entwicklung von Strategien zur Abschwächung/Anpassung an Risiken und zur Nutzung von Chancen.

Quantifizierung und Berichterstattung an Investoren und andere Interessengruppen.

Den meisten Unternehmen fehlen jedoch die entscheidenden Daten und Modelle, um dieses Verständnis zu ermöglichen. Dr. Ron Dembo, Gründer und CEO von riskthinking.AI erklärt: "Es ist eine enorme Herausforderung, die den Zugang zu einer riesigen Menge an Daten erfordert, darunter die physische Ausstattung von Unternehmen, vorausschauende Klimarisikodaten über mehrere Gefahren hinweg und Übergangsrisikodaten wie der künftige CO2-Preis. Aber es reicht nicht aus, die Daten zu haben; man braucht zuverlässige Modelle und Analysen, um sie sinnvoll zu nutzen und Entscheidungen zu treffen."

Dr.Dembo und sein Team von riskthinking.AI haben sich in den letzten Jahren genau dieser Aufgabe gewidmet. Ihre Einführung von VELO vereinfacht dieses umfangreiche und komplexe Problem für Unternehmen weltweit. VELO hilft Unternehmen, Finanzinstituten und Regierungen, Klimarisiken zu verstehen, zu quantifizieren, zu melden, abzumildern und sich an sie anzupassen - und das mit mehr Zuversicht, Geschwindigkeit und Kosteneffizienz als je zuvor. VELO ist eine einzigartige, rein stochastische Lösung zur Messung des finanziellen Klimarisikos, die auf über 100.000 aktuellen Klimadatensätzen, 3,5 Millionen Vermögenswerten von über 250.000 Unternehmen weltweit und 16 Milliarden Multifaktor-Stresstests basiert und nahezu in Echtzeit bereitgestellt wird. Die riskthinking.AI-Lösung ist wissenschaftlich fundiert und bietet konsistente Lösungen für integrierte physische und Übergangs-Klimarisiken.