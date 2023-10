Yilis Vizepräsident Yun Zhanyou in den Vorstand der International Dairy Federation gewählt

Als größtes Molkereiunternehmen in der asiatischen Molkereiindustrie ist Yili bestrebt, Innovationen in der globalen Industrie zu unterstützen und nach weiteren Entwicklungsmöglichkeiten zu suchen. Yili wird auch weiterhin auf die Bedürfnisse der Verbraucher weltweit hören, Produkte und Dienstleistungen von höherer Qualität anbieten und den Traum von der „Welt, die Gesundheit ganzheitlich teilt" (World Integrally Sharing Health), verwirklichen

Nach der Wahl von Dr. Yun ist die Yili Group in der Lage, eine aktivere Rolle bei der Förderung der globalen Zusammenarbeit zu spielen. Das Engagement von Yili für die globale Steuerung der Molkereiindustrie wird durch seine aktive Beteiligung an mehreren Arbeitsausschüssen im Rahmen der IDF deutlich. Diese Ausschüsse befassen sich mit verschiedenen Bereichen wie Analysemethoden für die Zusammensetzung, Milchmikroorganismen, Zusatzstoffe und Kontaminationen, Molkereiwissenschaft und -technologie sowie Molkereipolitik und -wirtschaft usw. Yili wird sein Fachwissen nutzen, um die wertvollen Erfahrungen chinesischer Molkereibetriebe mit der Digitalisierung, intelligenten Technologien und kohlenstoffarmen Praktiken während wichtiger Veranstaltungen, Forschungsinitiativen und Diskussionen zu wichtigen Themen des IDF zu teilen.

IDF-Präsident Piercristiano Brazzale sagte: „Wir haben gerade die Generalversammlung beendet, auf der Dr. Yun zum Vorstandsmitglied der IDF gewählt wurde. Dies ist ein sehr wichtiger Schritt für die IDF, denn das Wissen um das Innovations- und Technologieniveau von Yili, einem führenden Unternehmen in China, wird uns bei unserer täglichen Arbeit zur Unterstützung des Molkereisektors in der ganzen Welt einen großen Nutzen bringen. Ich bin mir sicher, dass wir viel zusammenarbeiten werden, um dem Molkereisektor und auch Chinas Molkereisektor dabei zu helfen, die Qualität zu verbessern und innovative Technologien zu fördern."

„Ich fühle mich geehrt und bin stolz darauf, dem IDF-Vorstand anzugehören, was mit einem größeren Verantwortungsbewusstsein einhergeht. Wir freuen uns auf eine engere Kommunikation mit der globalen Molkereiindustrie und darauf, die wertvollen Erfahrungen und Errungenschaften chinesischer Molkereiunternehmen in Bereichen wie Innovationsforschung, Digitalisierung und nachhaltige Entwicklung zu teilen. Unser Ziel ist es, zusammenzuarbeiten und mehr Möglichkeiten zu schaffen, um das grenzenlose Potenzial der globalen Molkereiindustrie zu erschließen", sagte Dr. Yun.

CHICAGO, 17. Oktober 2023 /PRNewswire/ -- Am 15. Oktober 2023 hielt die International Dairy Federation (IDF) ihre Vorstandswahl am Vorabend des „IDF World Dairy Summit 2023" in Chicago ab. Dr. Yun Zhanyou, Vizepräsident der Yili Group, wurde in den Vorstand der IDF gewählt. Mit dieser Ernennung ist Dr. Yun einer von drei Vertretern globaler Molkereiunternehmen.

