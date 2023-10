Canada Silver Cobalt Works bestätigt Pegmatite von bis zu 20 Metern Breite und 70 Metern Länge bei Sangster West

Coquitlam, British Columbia, 17. Oktober 2023 / IRW-Press / Canada Silver Cobalt Works Inc. (TSXV: CCW) (OTC: CCWOF) (Frankfurt: 4T9B) (das „Unternehmen“ oder „Canada Silver Cobalt“) freut sich, ein spannendes Update zu seinen laufenden Explorationsarbeiten im Konzessionsgebiet Sangster bereitzustellen. Im Rahmen unserer Bemühungen, das gesamte Mineralisierungspotenzial dieses hochwertigen Gebiets zu erschließen, haben wir Sangster in drei unterschiedliche Zonen unterteilt: Sangster West, T-Bone Lake und Sangster East. Wir freuen uns, bedeutende Fortschritte in Sangster West bekannt zu geben.

Wichtigste Erfolge in Sangster West:

- Bestätigung des Vorkommens von Pegmatit: Die in Sangster West durchgeführten Feldarbeiten haben das Vorhandensein von Pegmatiten in Übereinstimmung mit den von Noranda eingereichten historischen Daten bestätigt. Vor allem gibt es ausgedehnte Aufschlüsse, die unsere Explorationsarbeiten erleichtern. Die Ausrichtung dieser Pegmatite scheint sich jedoch von Norandas ursprünglichen Kartierungsarbeiten zu unterscheiden. Im Anschluss an die geochemischen Analysen der jüngsten Proben werden im Frühjahr weitere Feldkartierungen erforderlich sein.

- Gesteinsprobenahme: In diesem Gebiet wurden insgesamt 18 Gesteinsproben entnommen. Vierzehn Proben stammen aus Pegmatit, der Rest aus dem angrenzenden Granit. Diese Proben warten jetzt auf den Transport ins Labor zur umfassenden Analyse des gesamten Gesteins und der Geochemie. Diese Daten werden eine entscheidende Rolle bei der Entwicklung einer lithogeochemischen Karte spielen, die unser Verständnis der geologischen Formationen in Sangster West und möglicherweise der chemischen Zonierung verbessern und Daten für die anschließende Exploration liefern wird.

- XRF-Messungen: Zusätzlich zu den Laboranalysen wurden an den gesammelten Gesteinsproben Röntgenfluoreszenz-(XRF)-Messungen durchgeführt. Ziel ist es, mögliche Korrelationen zwischen den XRF-Messwerten und den Laborergebnissen herzustellen. Diese Korrelationen sollen in Zukunft untersucht werden. Wenn die XRF-Messungen vor Ort erfolgreich sind, könnten sie sich als wertvolles Instrument zur genauen Bestimmung der Mineralisierung erweisen.