"Rettet die Vielfalt!" / Aktionsbündnis "Vereint für die Gastro" kämpft für Erhalt der 7-Prozent-Mehrwertsteuer in der Gastronomie (FOTO)

Mainz (ots) - Mit einer bundesweiten Kampagne will die Initiative "Vereint für

die Gastro" eine Beibehaltung der zunächst bis Jahresende befristeten 7-

Prozent-Mehrwertsteuer auf Speisen in der deutschen Gastronomie erreichen.

Initiator Kemal Üres ("Der Gastro-Flüsterer") mahnt vor den sozialen und

gesellschaftlichen Folgen der geplanten Entfristung und setzt auf ein breites

Bündnis aus Wirtschaft, Politik und Verbänden. Jetzt fiel der offizielle

Startschuss in Mainz, Motto "Rettet die Vielfalt!".



Kemal Üres, besser bekannt als Digital Creator "Der Gastro-Flüsterer" mit über

650.000 Followern auf Instagram, hat in Mainz ein neues Aktionsbündnis

vorgestellt: "Vereint für die Gastro e. V." (kurz: VfG). Üres, selbst Gastronom

und Unternehmer in Hamburg, ist Initiator, Motor, VfG-Vorsitzender und Sprecher

der Kampagne. Sein Ziel: Die 7 muss bleiben! Das heißt: Mit vereinten

Branchen-Kräften gilt es, die von der Bundesregierung geplante Rücknahme der

reduzierten Mehrwertsteuer auf Speisen von 7 Prozent und die Wiederanhebung auf

19 Prozent zum 1. Januar 2024 zu verhindern.