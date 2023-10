Die Nvidia-Aktien reagiert im regulären Handel mit deutlichen Kursverlusten, aber auch die Aktien anderer Chiphersteller schlugen einen Weg gen Süden ein, weil sie ebenfalls von den Einschränkungen betroffen sein könnten. Am Montag hatte bereits die Nachrichtenagentur Reuters gemeldet, dass eine Ausweitung der Exportbeschränkungen geplant sei. Außerdem soll verhindert werden, dass Unternehmen durch die Einführung eigener auf den chinesischen Markt zugeschnittener Produkte so die Regeln umgehen. Hierdurch sollen vermeintliche Lücken in den vor einem Jahr angekündigten Exportkontrollen geschlossen werden.

Ein Blick auf den Kursverlauf seit dem Kurssprung aus Anfang dieses Jahres zeigt die NVIDIA-Aktie seit Mitte Juli in einer groben Seitwärtsspanne zwischen den Kursmarken von 403,11 und 502,66 US-Dollar, ohne hierbei konsistente Impulse auszusenden. Allerdings mehren sich die Anzeichen auf einen potenziellen Trendwendeprozess in Form einer klassischen SKS-Formation.