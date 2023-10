Verabreichung von eingekapselten AccuTOXTM-Chitosan-Nanopartikeln löst vollständige Tumorregression bei Tieren mit bestehendem solidem Lymphom aus

Vancouver, British Columbia, Kanada, den 17. Oktober 2023 - Defence Therapeutics Inc. („Defence“ oder das „Unternehmen“), ein kanadisches biopharmazeutisches Unternehmen, das sich auf die Entwicklung von neuartigen immunonkologischen Vakzinen und Technologien zur Arzneimittelverabreichung spezialisiert hat, freut sich bekanntzugeben, dass eine systemische Verabreichung der neuen eingekapselten AccuTOXTM-Chitosan-Formulierung das Wachstum bestehender solider Lymphome behindert und im Laufe der Zeit zu ihrem allmählichen Rückgang führt.

Die durchgeführte Studie verfolgte zwei Hauptziele: i) zu testen, ob AccuTOXTM systemisch verabreicht werden kann, wenn es in chitosanbasierte Nanopartikel eingekapselt ist, und ii) festzustellen, ob diese Modalität Synergien mit Immuncheckpoint-Inhibitoren bilden kann, die in der Onkologie häufig eingesetzt werden. Die Formulierung wurde mit einem Abstand von zwei Wochen zweimal verabreicht und die behandelten Tiere wurden bis zu 40 Tage beobachtet. Bei einer Behandlung mit AccuTOXTM-Chitosan-Injektionen sowie einer gleichzeitigen Verabreichung von PD-1-Inhibitoren gingen die Tumore zurück und die behandelten Tiere wiesen eine verlängerte Überlebensrate auf.

„Das AccuTOXTM-Molekül kann bei unkonjugierter und/oder systemischer Verabreichung toxisch wirken. Das Defence-Team war in der Lage, diese Beschränkung zu umgehen, indem es das Molekül in chitosanbasierte Nanopartikel einkapselte. Es handelt sich dabei im Vergleich mit dem Einsatz von Antikörpern um eine einfachere und günstigere Methode und kann ein Schlüsselelement der künftigen Einkapselungsstrategien von Defence darstellen“, so Hr. Plouffe, der CEO von Defence Therapeutics.

Chitosan ist ein lineares Polysaccharid, das sich aus willkürlich verteiltem β-(1→4)-verknüpftem D-Glucosamin (deacetylierte Einheit) und N-Acetyl-D-Glucosamin (acetylierte Einheit) zusammensetzt und in einer Reihe kommerzieller und biomedizinischer Anwendungen zum Einsatz kommt. Neben landwirtschaftlichen und industriellen Anwendungen ist Chitosan häufig in Verbänden zur Verringerung von Blutungen und als antibakterieller Wirkstoff nützlich. Es kann auch eingesetzt werden, um die Verabreichung von Medikamenten über die Haut zu unterstützen. Aus diesem Grund könnte sein Einsatz als Transportvehikel für unkonjugiertes Accum oder dessen Varianten die Zukunft der molekularen Medizin revolutionieren, indem die die Spezifizität des Präparats an der Tumorstelle erhöht wird, während zugleich die erforderliche Dosis und folglich die damit verbundenen Nebenwirkungen minimiert werden.