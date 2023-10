Börsen-Update: DAX, SDAX, TecDAX und Dow Jones im Plus - Diese Aktien sind die Gewinner und Verlierer des Tages

Überblick über die heutige Börsenentwicklung

Die Gewinner des Tages

Die Verlierer des Tages

Ausblick

Die heutige Börsenentwicklung zeigte ein gemischtes Bild. Während der DAX, SDAX, TecDAX und Dow Jones leicht im Plus schlossen, musste der MDAX leichte Verluste hinnehmen. Der S&P 500 schloss unverändert.Im DAX konnte die Porsche AG mit einem Plus von 1,11% die Spitze erreichen, gefolgt von Airbus und Continental. Im MDAX zeigte sich Nemetschek als Topwert mit einem Zuwachs von 2,93%, dicht gefolgt von SMA Solar Technology und Hugo Boss. Der SDAX wurde von Draegerwerk mit einem beachtlichen Plus von 8,94% angeführt, während Morphosys und verbio Vereinigte BioEnergie ebenfalls deutliche Gewinne verzeichneten. Im TecDAX konnte Morphosys mit einem Plus von 4,91% glänzen. Der Dow Jones wurde von Salesforce, Chevron Corporation und Dow angeführt, während im S&P 500 VF, Bank of New York Mellon und SolarEdge die Topwerte waren.Auf der Verliererseite stand im DAX die Deutsche Boerse mit einem Minus von 1,40% an der Spitze, gefolgt von Sartorius und Brenntag. Im MDAX musste Fuchs Petrolub Pref die größten Verluste hinnehmen, gefolgt von Nordex und Delivery Hero. Im SDAX waren HYPOPORT, ADTRAN Holdings und NORMA Group die Flopwerte des Tages. Im TecDAX mussten Sartorius, Nordex und ADTRAN Holdings die größten Verluste hinnehmen. Im Dow Jones waren Intel, Cisco Systems und Goldman Sachs Group die Verlierer des Tages, während im S&P 500 SBA Communications Registered (A), Western Digital und Bio-Rad Laboratories (A) die größten Verluste verzeichneten.Die heutige Börsenentwicklung zeigt, dass trotz einiger Verluste viele Unternehmen solide Gewinne verzeichnen konnten. Es bleibt abzuwarten, wie sich die Märkte in den kommenden Tagen entwickeln werden.