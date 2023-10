EU-Verbot von Kältemitteln mit hohem Treibhausgasanteil (High-GWP Refrigerants) - R290-Wärmepumpen an vorderster Front (Forefront)

GUANGZHOU, China, 17. Oktober 2023 /PRNewswire/ -- Am 5. Oktober veröffentlichte die Europäische Union eine politische Einigung, die ein vollständiges Verbot von kleinen (>12kW) Monoblock-Wärmepumpen und Klimaanlagen, die F-Gase mit einem GWP von mindestens 150 enthalten, ab 2027 und einen vollständigen Ausstieg im Jahr 2032 vorsieht. Das Abkommen soll die fluorierten Treibhausgasemissionen reduzieren und den globalen Klimawandel bekämpfen, was ein wichtiger Schritt in Richtung der Klimaziele ist.

„Die Vereinbarung der Europäischen Union hat Möglichkeiten für Lösungen mit niedrigem Treibhausgasverbrauch (low-GWP) wie R290-Wärmepumpen geschaffen und den Weg für die Einführung von R290-Wärmepumpen geebnet", sagte Jab Fan, der Vizepräsident des Auslandsgeschäfts von PHNIX.