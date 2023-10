Seite 2 ► Seite 1 von 2

Peking (ots/PRNewswire) - Serbien ist eines der Länder, das von der NeuenSeidenstraße ("Belt and Road Initiative (BRI)") profitiert, wobei das über 100Jahre alte Stahlwerk in der nordöstlichen Stadt Smederevo ein hervorragendesBeispiel ist. Das 1913 gegründete Stahlwerk von Smederevo erwirtschaftete zuseiner Blütezeit 40 Prozent der Einnahmen der Stadt und war als "Stolz vonSerbien" bekannt.Aufgrund des verstärkten Marktwettbewerbs und des schlechten Betriebs, beganndie Stahlfabrik später Jahr für Jahr Verluste zu machen und stand kurz vor demKonkurs. Die serbische Regierung leitete mehrere internationaleAusschreibungsrunden ein, die allesamt scheiterten. Im Jahr 2016 blickten mehrals 5.000 Mitarbeiter einer ungewissen Zeit entgegen. Doch dann trat diechinesische Hebei Iron and Steel Group auf den Plan und gründete HBIS SerbiaSteel. Sie führte ein modernes Management und eine fortschrittliche Technologieein und verwandelte das Stahlwerk in ein globales Unternehmen, das sich aufKunden und Lieferkette konzentriert. Das Unternehmen wurde aktiv in die NeueSeidenstraße ("Belt and Road"), sowie in den Prozess der wirtschaftlichenGlobalisierung integriert. Es etablierte sich schnell als ein äußerstwettbewerbsfähiges Stahlunternehmen in Europa und als ein Paradebeispiel füreine internationale, industrielle Zusammenarbeit.BRI-Kooperation zwischen China und EuropaDie Wiederbelebung des jahrhundertealten Stahlwerks ist ein Beispiel für dieVorteile, die die BRI für Europa mit sich bringt. Sechsundzwanzig europäischeLänder haben BRI-Dokumente mit China unterzeichnet. Im Rahmen derBRI-Kooperation sind Chinas Einfuhren aus der EU zwischen 2016 und 2021 um 63,7Prozent gestiegen. Seine Importe aus mittel- und osteuropäischen Ländern stiegenim gleichen Zeitraum um 127,3 % an. Der China Railway Express, der eine Reihevon eurasischen Städten nahe der chinesischen Ostküste mit der Küste desAtlantischen Ozeans verbindet, wird immer stärker frequentiert. Im vergangenenJahr fuhren 16.000 Züge auf der Strecke zwischen China und Europa - ein krasserGegensatz zu den lediglich 80 Zügen bei der Eröffnung des CR-Express vor überzehn Jahren.Neue HerausforderungenIm Vergleich zu den ersten Jahren der Initiative stellt sich die Situationzwischen China und Europa deutlich anders dar. Ihre bilateralen Beziehungenbedürfen einer Feinabstimmung, um Ungewissheiten und Herausforderungen zubewältigen, sowie einer Änderung der Denkweise, um das veraltete Nullsummenspielzu ersetzen. Spitzendiplomat Wang Yi sagte in seiner Rede auf dem 12.hochrangigen strategischen Dialog zwischen China und der EU, der letzte Woche in