US-Anleihen bleiben unter Druck

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen sind am Dienstag gesunken und haben damit an den schwachen Wochenauftakt angeknüpft. Der Terminkontrakt für zehnjährige Anleihen (T-Note-Future) fiel um 0,93 Prozent auf 106,20 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Anleihen stieg im Gegenzug auf 4,85 Prozent.

Für neuen Auftrieb bei den Renditen sorgten unter anderem unerwartet starke Umsatzdaten aus dem Einzelhandel. Im September waren die Erlöse im Monatsvergleich deutlich stärker gestiegen als Analysten erwartet hatten.